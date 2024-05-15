Осипов сравнил Латышонка с Кобелем

Александр Осипов, защитник калининградской «Балтики» выразил овации голкиперу своего клуба – Евгению Латышонку. В минувший вторник не без его сейвов «Балтика» исторически вышла в Суперфинал (финальный матч) Кубка России по футболу (1:0). Повержен был «Спартак».

«На быстрый гол ставки не было, отталкивались от того, что происходило на поле. Получилось забить так же быстро, как и «Ростову» в Кубке. Спасибо Жеке Латышонку – наша стена. Как Грегор Кобель для «Боруссии», - говорит Осипов телеканалу «Матч ТВ».

В Суперфинале Кубка России «Балтика» сразится либо с ЦСКА, либо с «Зенитом».