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Осипов сравнил Латышонка с Кобелем

15 Мая 2024 • 17:35 Комментировать (1)

Александр Осипов, защитник калининградской «Балтики» выразил овации голкиперу своего клуба – Евгению Латышонку. В минувший вторник не без его сейвов «Балтика» исторически вышла в Суперфинал (финальный матч) Кубка России по футболу (1:0). Повержен был «Спартак».

«На быстрый гол ставки не было, отталкивались от того, что происходило на поле. Получилось забить так же быстро, как и «Ростову» в Кубке. Спасибо Жеке Латышонку – наша стена. Как Грегор Кобель для «Боруссии», - говорит Осипов телеканалу «Матч ТВ».

В Суперфинале Кубка России «Балтика» сразится либо с ЦСКА, либо с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Грегор Кобель Евгений Латышонок Александр Осипов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
15 Мая 2024 в 17:59
ай ну харашо што не с сабакой.. кхе-кхе.. )))
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