Корнеев: Трансфер Артура — недоразумение

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением об игре вингера «Зенита» Артура.

«Пока это выглядит именно как трансферное недоразумение, так как он не только не оправдывает потраченных средств, но и был приобретен как вингер, кем не является!» — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

26-летний бразилец присоединился к «Зениту» минувшей зимой. Покупка игрока обошлась «сине-бело-голубым» в 15 миллионов евро.

В составе «Зенита» Артур провел 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и оформил один ассист.

Контракт Артура с санкт-петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.