Ташуев: «Не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры»

Сергей Ташуев, российский тренер полагает, что бессменный лидер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ещё не сказал своего последнего слова в роли профессионального игрока.

«Несмотря на пропущенные неоднозначные мячи в этом сезоне, я не считаю, что он близок к завершению карьеры. Своего слова последнего он не сказал, уверен в этом. Фанатов шикарными сейвами ещё будет радовать», - говорит Сергей Абуезидович RT.

Напомним, Акинфееву уже 38 лет. Его контракт с «армейцами» закончится в конце сезона, однако стороны, вероятно, спокойно подпишут новое соглашение.