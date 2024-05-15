Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры»

15 Мая 2024 • 17:24 Комментировать

Сергей Ташуев, российский тренер полагает, что бессменный лидер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ещё не сказал своего последнего слова в роли профессионального игрока.

«Несмотря на пропущенные неоднозначные мячи в этом сезоне, я не считаю, что он близок к завершению карьеры. Своего слова последнего он не сказал, уверен в этом. Фанатов шикарными сейвами ещё будет радовать», - говорит Сергей Абуезидович RT.

Напомним, Акинфееву уже 38 лет. Его контракт с «армейцами» закончится в конце сезона, однако стороны, вероятно, спокойно подпишут новое соглашение.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Сергей Ташуев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Соболенко разобралась с Остапенко и вышла в полуфинал «тысячника» в Риме Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
18:12 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев не считает, что Биджиев – это преемник Бердыева
18:06 · Кубок России
Деменко считает, что «Спартак» заслуживал место в финале Кубка России
17:54 · Кубок России
Матч «Зенит» - ЦСКА в Кубке России посетят свыше 45 тысяч человек
17:47 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Развитие Педро будет зависеть от многих факторов»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Крылья Советов» — исторически неудобный соперник для «Динамо» эксклюзив
17:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев объяснил, почему его клуб не может играть на стадионе «Динамо» в Махачкале
17:35 · Россия. Премьер-лига
Осипов сравнил Латышонка с Кобелем 1
17:32 · Кубок России
Агент Латышонка: «У Евгения большие перспективы»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: Трансфер Артура — недоразумение 1
17:24 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Корнеев считает, что «Зениту» нужно избавиться от двух бразильцев 2
17:18 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Работу Семака в «Зените» я оцениваю очень высоко» 1
17:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный»
17:11 · Кубок России
«ЦСКА бросит все силы, чтобы обыграть «Зенит» — Пименов 1
17:10 · Россия. Премьер-лига
«Шанхай Шеньхуа» не проигрывает при Слуцком 13 матчей кряду
Все новости
Рекомендуем