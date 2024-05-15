Корнеев считает, что «Зениту» нужно избавиться от двух бразильцев

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем игроков «Зенита» Клаудиньо и Маркуса Вендела.

«Думаю, что клубу нужно смотреть варианты по продаже обоих, так как слишком много матчей они проводят не на своем уровне!» — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что Клаудиньо и Вендел являются игроками высокого уровня, но без мотивации тяжело делать разницу.

По итогам 28 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 51 очко. Отставание команды Семака от лидирующего «Динамо» составляет два балла.