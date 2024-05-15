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Корнеев считает, что «Зениту» нужно избавиться от двух бразильцев

15 Мая 2024 • 17:22 Комментировать (3)
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о будущем игроков «Зенита» Клаудиньо и Маркуса Вендела.

«Думаю, что клубу нужно смотреть варианты по продаже обоих, так как слишком много матчей они проводят не на своем уровне!» — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что Клаудиньо и Вендел являются игроками высокого уровня, но без мотивации тяжело делать разницу.

По итогам 28 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «сине-бело-голубых» 51 очко. Отставание команды Семака от лидирующего «Динамо» составляет два балла.

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Зенит Игорь Корнеев Клаудиньо Маркус Вендел ещё теги

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Комментарии (3) Все комментарии
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ингерман
15 Мая 2024 в 18:22
ай избавляца в первуочеридь надыть от флегмы.. а уж апосля....... факто-с..
Cruyff
15 Мая 2024 в 18:04
а ещё избавиться надо от таких псевдо экспертиков, как Корнев или Гыныч
kostet
15 Мая 2024 в 18:02
Избавляться надо от всякого балласта, типа Васильева,Коваленко,Изидора,Фернандеса.
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