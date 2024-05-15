Малафеев: «Работу Семака в «Зените» я оцениваю очень высоко»

Вячеслав Малафеев, бывший голкипер «Зенита» и сборной России высказался о периоде работы в питерском клубе Сергея Семака. Этот специалист, напомним, возглавляет «Зенит» вот уже шесть лет – с мая 2018 года.

«Работу Сергея Богдановича очень высоко оцениваю. Он появился в клубе в непростой период, но сплотил игроков, дал им уверенность в своих силах. При нём у команды вновь появился яркий, атакующий футбол», - говорит Малафеев «Матч ТВ».

Важным моментом Малафеев назвал то, что при Семаке в «Зените» появляется свежая, молодая кровь. То есть команда обновляется молодыми кадрами.

При Семаке «Зенит» пять раз становился чемпионом России и может стать чемпионом и в шестой раз.

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