Бубнов: «Уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный»

Экс-игрок Александр Бубнов выступление московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Ещё два тура осталось до конца чемпионата, но, думаю, уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный. Просто полный провал! Такие средства вбухали в трансфер того же Угальде, по ходу сезона скандалов хватало», — цитирует Бубнова Sportbox.

Стоит отметить, что «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице первенства России. Коллектив заработал 46 баллов за 28 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо», у которого 53 очка.