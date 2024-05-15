«Шанхай Шеньхуа» не проигрывает при Слуцком 13 матчей кряду

13 официальных матчей кряду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого не терпит поражений. Вечером среды команда российского тренера одержала очередной успех в чемпионате Китая, на этот раз – над «Циндао Хайню» (2:0).
Таким образом, с начала сезона шанхайский коллектив до сих пор не проигрывает – 10 побед и лишь три ничейных исхода в рамках всех турниров. А ещё у «Шеньхуа» с отрывом первое место турнирной таблицы – 30 очков после 12 туров и шестиочковый отрыв от второй строчки.
Напомним, что Леонид Викторович возглавил китайский клуб в декабре прошлого года. У его коллектива уже есть один трофей – Суперкубок Китая.
Протокол игры
|(1:0) Цзян Шэнлон88'
|(2:0) Малеле Сефас90'
Ясюн Бао•Манафа Вилсон•Цзян Шэнлон• 37'Чжу Чэньцзе•Ян Цзэсян 73'74' (Хаоян Сюй (74') •Ванг Хайан• 80'Гао Тиануй90' (Юньдин Цао (90') •Се Пэнфэй86' (Ханчао Ю (86') •Малеле Сефас•У Си•Луис Андре V
Моу Пэнфэй• 82'Ван Гон-Мен76' (Ху Джингханг (76') •Ша Ибо•Цзяшэнь Лю• 54'Сюй Дон•Чен Чуньсинь•Цзиньбао Чжун•Сарич Элвис• 79'Кангва Эванс•Диего Лопес III76' (Ван Цзыхао (76') •Боаке Мартин
15 мая. Стадион "Шанхай Интернешнл" (Шанхай).
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