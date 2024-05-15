«Шанхай Шеньхуа» не проигрывает при Слуцком 13 матчей кряду

13 официальных матчей кряду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого не терпит поражений. Вечером среды команда российского тренера одержала очередной успех в чемпионате Китая, на этот раз – над «Циндао Хайню» (2:0).

Таким образом, с начала сезона шанхайский коллектив до сих пор не проигрывает – 10 побед и лишь три ничейных исхода в рамках всех турниров. А ещё у «Шеньхуа» с отрывом первое место турнирной таблицы – 30 очков после 12 туров и шестиочковый отрыв от второй строчки.

Напомним, что Леонид Викторович возглавил китайский клуб в декабре прошлого года. У его коллектива уже есть один трофей – Суперкубок Китая.