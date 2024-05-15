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Агент Жемалетдинова опроверг информацию о переговорах с «Рубином», «Спартаком» и «Краснодаром»

15 Мая 2024 • 17:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
18.05 16:30

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, отреагировал на информацию об интересе к российскому футболисту со стороны «Рубина», «Краснодара» и «Спартака».

«Официально: я ни с кем из упомянутых клубов встреч и переговоров не проводил», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Жемалетдинов провёл за «Локомотив» 24 игры, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 4 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 18 мая против «Факела». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.  

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