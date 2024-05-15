Бывший наставник «Динамо» Кульчий сравнил Захаряна и Тюкавина

Экс-наставник «Динамо-2» Александр Кульчий объяснил, чем отличались друг от друга игроки Константин Тюкавин и Арсен Захарян.

«По Косте и Арсену было видно — могут стать большими футболистами. У обоих мышление на очень высоком уровне. Но вот по характеру, кстати, отличаются. Арсен хоть и армянин, но вообще не вспыльчивый. Костя более активный, настоящий игровичок», — цитирует специалиста издание Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 36 встречах во всех турнирах, отличившись 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Что касается Захаряна, то футболист прошлым летом перебрался в «Реал Сосьедад».