Корнеев: «Выигранные титулы Семака говорят сами за себя»

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о новом контракте Сергея Семака с «Зенитом».

Ожидается, что новый трудовой договор Семака с клубом будет рассчитан до 2030 года.

«Выигранные титулы говорят сами за себя. Несмотря на то, что сейчас есть проблемы с результатами, руководство клуба решает поддержать Семака, снимая все вопросы в этот сложный период!» — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

После 28 туров «Зенит» находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 51 очко. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Динамо» составляет два балла.