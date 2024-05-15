Пименов не верит, что Слишкович возглавит «Спартак»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос о том, может ли Владимир Слишкович стать полноценным наставником «Спартака».

Во вторник, 14 мая, «Спартак» проиграл на выезде «Балтике» (0:1) в финальном матче Кубка России Пути регионов.

— Слишкович этим поражением закрыл себе контракт главного тренера со «Спартаком». Думаю, что будет другой тренер в новом сезоне, — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в апреле «Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля и назначил Слишковича исполняющим обязанности наставника команды.

До конца сезона «красно-белым» осталось провести два матча — против «Рубина» и «Оренбурга».