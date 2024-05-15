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Олусегун: «Трансфер Ахметова в «Зенит» — лучшее решение для него»

15 Мая 2024 • 16:46 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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Через 3 ч. 15 мин.

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о прошлогоднем переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит».

По мнению нигерийского футболиста, Ахметов поступил правильно, решившись на переход в такую большую команду как «Зенит».

«Трансфер Ахметова в «Зенит» логичен — это лучшее решение для него. Эта большая команда, ему нужно адаптироваться, и он будет играть ещё лучше», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ахметов провёл за «Зенит» пять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

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