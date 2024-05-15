Агент: Возвращение Николсона в «Спартак» реально

Ненад Протега, агент форварда «Клермона» Шамара Николсона, высказался о будущем своего подопечного.

Напомним, текущий сезон Николсон проводит за «Клермон» на правах аренды. Контракт ямайца принадлежит «Спартаку».

Протега заявил, что возвращение Николсона в стан «красно-белых» вполне реально, ведь контракта игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Пока у нас не было общения со «Спартаком», но в ближайшее время планируем начать», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и оформил три ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость 27-летнего футболиста составляет шесть миллионов евро.