Экс-советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о перспективах клуба под руководством Владимира Слишковича.

«Сомневаюсь, что Слишковичу предложат пост главного тренера с нового сезона. Думаю, что «Спартаку» нужен тренер получше. Моуринью? Давайте будем реалистами», - приводит слова Камоцци издание «СЭ».

Напомним, что ранее клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял оскичей с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 баллов.