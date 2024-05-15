Бубнов: Тюкавин пока не готов к Ла Лиге

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном трансфере форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Атлетико».

Футбольный эксперт считает, что Тюкавин еще не готов к переезду в испанскую Ла Лигу.

«Одно дело — играть против защитников из чемпионата России, другое — толкаться с мощными игроками обороны из ведущих европейских команд», — цитирует Бубнова Sportbox.

При этом эксперт отметил, что Тюкавин редко бьет издали и редко играет головой, поэтому ему будет тяжело поддерживать высокую результативность в Испании.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний форвард принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и стал автором десяти ассистов.