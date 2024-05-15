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Агент Тюкавина — о ситуации вокруг футболиста: «Она напрягает, но Костя справляется»

15 Мая 2024 • 16:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о слухах о возможном переходе российского футболиста в европейский клуб.

По словам Сафонова, подобные разговоры создают дополнительное напряжение вокруг футболиста, однако Тюкавину удаётся с ними справляться благодаря своему характеру.     

«Конечно, эта ситуация не нравится никому. Такое чувство, что кто-то специально запускает такие вещи. Но Костя справляется, в этом плане у него с характером всё в порядке. Но это уже перебор: сначала «Атлетико», потом «Бенфика», завтра какой клуб будет?» — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро. 

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