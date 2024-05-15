Вендел — о пропуске сборов: Я заплатил самый большой штраф в своей жизни

Бразильский хавбек «Зенита» Маркус Вендел высказался о штрафе за отказ приезжать в расположение клуба.

Напомним, перед стартом сезона футболист хотел покинуть «Зенит» и не прилетел на сборы.

«Стал ли штраф за пропуск сборов самым большим в моей жизни? Думаю, да. Точно. Но больше это не повторится никогда», — заявил Вендел «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет восемь ассистов.

Сегодня, 15 мая, «Зенит» примет ЦСКА в рамках ответного финального матча Кубка России Пути РПЛ, начало — в 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.