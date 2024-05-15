Бабурин: «Все довольны и воодушевлены тем, что в РПЛ появилась интрига»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 28 туров турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» — на три

«За последний тур почти всё изменилось – и в нижней части таблицы, и в верхней. Это круто! Мои мысли совпадают с мнением большинства людей: все довольны и воодушевлены тем, что появилась интрига», — цитирует Бабурина «Матч ТВ».

Отметим, что до конца сезона в РПЛ командам осталось провести по две игры. В заключительном 30-м туре очный матч между собой проведут два фаворита сезона «Динамо» и «Краснодар».