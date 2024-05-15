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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабурин: «Все довольны и воодушевлены тем, что в РПЛ появилась интрига»

15 Мая 2024 • 15:42 Комментировать

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 28 туров турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» — на три

«За последний тур почти всё изменилось – и в нижней части таблицы, и в верхней. Это круто! Мои мысли совпадают с мнением большинства людей: все довольны и воодушевлены тем, что появилась интрига», — цитирует Бабурина «Матч ТВ».

Отметим, что до конца сезона в РПЛ командам осталось провести по две игры. В заключительном 30-м туре очный матч между собой проведут два фаворита сезона «Динамо» и «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Егор Бабурин
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