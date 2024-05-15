Зиньковский: «Спартак» будет бороться за медали»

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский поделился комментарием о финише текущего сезона.

«Сезон еще не закончен. У нас еще есть борьба за медали. Будем бороться», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, ранее «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) и не смог пробиться в Суперфинал Кубка России.

В этом сезоне 28-летний вингер появился на поле в 36 встречах в различных турнирах, четыре раза отметился голами и записал в свой актив одну голевую передачу.

После 28 туров «Спартак» находится на пятой строчке в чемпионате России. Отставание «красно-белых» от призовой позиции составляет четыре балла.