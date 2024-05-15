Шикунов: «Нет Кубка, нет тройки в РПЛ, это провальный сезон для «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о выступлениях «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 14 мая, московская команда уступила «Балтике» (0:1) в финале Кубка России (Пути регионов) и завершила свои выступления в нынешнем розыгрыше турнира. В чемпионате страны «Спартак», набравший 46 очков в 28 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице.

«Нет Кубка, нет тройки в РПЛ. Это провальный сезон для «Спартака». Не могу сказать, останется ли Слишкович тренером. Они обыграли на эмоциях «Ростов» и «Динамо», но в туре с «Пари НН» мы видели, что забить они не могли. В Калининграде было то же самое», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 19 мая против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 14:15 по московскому времени.