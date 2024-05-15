Футболисты «Спартака» поборются за все личные награды по итогам сезона РПЛ

Игроки московского «Спартака» попали во все номинации по итогам чемпионата России – 2023/24.

За звание лучшего голкипера сезона поборется Александр Максименко. Сербский защитник Срджан Бабич оказался в списке лучших защитников, а Данил Пруцев попал в список лучших хавбеков. Кроме того, за звание лучшего нападающего сезона будет бороться Александр Соболев.

По итогам 28 туров «Спартак» находится на пятом месте в Российской премьер-лиге. В копилке «красно-белых» 46 набранных очков.

19 мая «Спартак» сыграет дома с «Рубином» в рамках 29-го тура РПЛ, начало — в 14:15 по столичному времени.