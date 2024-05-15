Кечинов: «После истории с Промесом в «Спартаке» мало игроков, которые могут забить»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о поражении «красно-белых» в финале Кубка России (Пути регионов) от «Балтики» (0:1).

Эксперт отметил, что после потери нападающего Квинси Промеса у «Спартака» образовались проблемы в атаке.

«После истории с Промесом мало игроков, которые могут забить. К сожалению, в самый неподходящий момент белая полоса Слишковича закончилась. Сезон провальный», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 46 очков в 28 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем 29-м туре «красно-белые» встретятся с «Рубином». Эта игра состоится 19 мая.