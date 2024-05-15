Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба сможет принять участие в предстоящем матче с воронежским «Факелом».

По информации «Спорт-Экспресса», 35-летний футболист вернулся в общую группу и готовится помочь команде в ближайшей игре.

Напомним, Дзюба пропустил минувший матч против «Оренбурга» (2:0) из-за болезни.

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и оформил четыре ассиста.

Встреча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Факел» пройдет в субботу, 18 мая. Начало матча запланировано на 16:30 по мск.