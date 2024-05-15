Малафеев: «Продление контракта с Семаком — логичный шаг «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб принял решение продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

По мнению Малафеева, в «Зените» сделали правильный выбор, доверив команду специалисту, который уже успел доказать свой профессионализм.

«Это решение говорит о стабильности и долгосрочном планировании в «Зените». Продление контракта — логичный шаг», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством российского специалиста «сине-бело-голубые» пять раз выигрывали чемпионат России, а также становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.