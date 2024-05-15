Экс-судья РПЛ не верит, что арбитров просили помогать «Спартаку»

Бывший рефери Сергей Лапочкин опроверг слухи о симпатиях арбитров к «Спартаку» в чемпионский сезон (2016/2017).

«Я никогда об этом не слышал. В том сезоне те игры, которые я судил, «Спартак» выиграл. Но это ни о чём не говорит, потому что в одной из них Денис Глушаков забил победный гол на 94-й минуте. Это судья, что ли?» - рассказал Лапочкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат».

Отметим, что в первом круге того чемпионата России случился судейский скандал во время матча «Зенит» - «Спартак», в котором судья обязан был удалять Доменико Кришито, но не сделал этого, а в ответной атаке питерцы забили мяч. Однако уже в следующей встрече, в которой «красно-белые» принимали «Ростов», в неочевидном эпизоде красную карточку получил футболист гостей, и хозяева смогли довести игру до победы.