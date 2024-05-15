Бушманов: «Сезон для «Спартака» провальный»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о вылете московской команды из Кубка России.

Напомним, вчера, 14 мая, «красно-белые» уступили «Балтике» в финале Пути регионов и завершили свои выступления в этом турнире.

«Можно сказать, что сезон для «Спартака» провальный. Была возможность выиграть трофей, но не сложилось. Ожидания перед сезоном были очень высоки, но команда их не оправдала», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

После 27 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 набранных очков. В следующем матче «красно-белые» 19 мая встретятся с казанским «Рубином».