Экс-игрок «Динамо» Батак: «Тюкавин похож на молодого Гризманна»

Бывший игрок «Динамо» Радослав Батак в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина в «Атлетико» Мадрид.

— Тюкавин в «Атлетико»? Почему бы и нет. Он хорошо двигается, здорово использует простор между линиями, умеет классно открываться за защитников. Он похож на молодого Антуана Гризманна. А еще у него очень хорошая реализация и голевое чутье, это важно для классного форварда, — сказал Батак.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать 21-летнего россиянина в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро.