Губерниев назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ является не «Динамо», а «Зенит», считает комментатор Дмитрий Губерниев.

«Даже в текущей ситуации «Динамо» - не фаворит РПЛ, потому что два очка ещё надо отстоять. По совокупности, фаворитом всё же является «Зенит», но пусть победит сильнейший», - цитирует Губерниева Metaratings.

«Динамовцы» с 53 очками занимают верхнюю строчку турнирной таблицы. На два балла отстаёт «Зенит», на три «Краснодар». Командам осталось провести по две встречи.

Если «Динамо» завоюет титул, то он станет первым для команды за последние 48 лет. «Зенит» же борется за шестое подряд чемпионство, а «быки» - за первое в своей истории.