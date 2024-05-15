Анохин рассказал, как решить проблему судейства в России

Сергей Анохин, который в своё время занимал пост вице-президента Российского футбольного союза, предложил решение проблемы судейства в России.

По словам Анохина, в российском футболе необходимо изменить систему мотивации арбитров.

«Вернуться к методу кнута и пряника, ничего в этом страшного нет. Деньги – мотивация, кнут – наказание. Как это было в те годы, когда судейский корпус возглавлял Ашот Хачатурянц», - цитирует Анохина Sport24.

Стоит сказать, что решения судей регулярно обсуждаются в российском футболе, несмотря на внедрение системы ВАР.

В чемпионате России сезона 2023/2024 осталось провести два тура.