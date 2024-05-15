Зиньковский рассказал, почему Слишкович не ставит его в состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о том, почему не играет при Владимире Слишковиче.

«Без понятия с чем связано то, что при Слишковиче я присел. Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо до этого 28 лет было желание, а сейчас нет», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что у него нормальные отношения с тренером.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором одной голевой передачи.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 46 очков.