Анохин предложил реформировать Суперкубок России

Гендиректор букмекерской конторы Фонбет Сергей Анохин рассказал, как можно реформировать розыгрыш Суперкубка России.

Специалист считает, что можно сделать турнир с участием четырех команд, где будут два полуфинала и финал, как в некоторых европейских топ-лигах.

«Мы получим еще несколько матчей между топовыми соперниками, которые сражаются за трофей», — приводит слова Анохина Sport24.

Напомним, победителем последнего розыгрыша Суперкубка России является «Зенит», который в серии пенальти оказался сильнее ЦСКА.

Ранее уже предлагалось, чтобы Суперкубок проходил в декабре с участием четырех клубов.