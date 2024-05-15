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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Анохин предложил реформировать Суперкубок России

15 Мая 2024 • 14:13 Комментировать

Гендиректор букмекерской конторы Фонбет Сергей Анохин рассказал, как можно реформировать розыгрыш Суперкубка России.

Специалист считает, что можно сделать турнир с участием четырех команд, где будут два полуфинала и финал, как в некоторых европейских топ-лигах.

«Мы получим еще несколько матчей между топовыми соперниками, которые сражаются за трофей», — приводит слова Анохина Sport24.

Напомним, победителем последнего розыгрыша Суперкубка России является «Зенит», который в серии пенальти оказался сильнее ЦСКА.

Ранее уже предлагалось, чтобы Суперкубок проходил в декабре с участием четырех клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок России Сергей Анохин
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