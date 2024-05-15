Экс-игрок «Рубина» раскритиковал уровень РПЛ

Уровень чемпионата России по футболу заметно снизился, однако на это есть и объективные причины, считает бывший нападающий «Рубина» Гёкдениз Карадениз.

«Раньше российский чемпионат был лучше, были сильнее команды. Сейчас слабый стал. На это есть причины. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», - цитирует игрока «РИА Новости».

Добавим, что турок дважды выигрывал золото РПЛ, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка России в составе казанцев. Кроме того, он является участником розыгрыша Лиги чемпионов, в котором «Рубин» на выезде обыграл «Барселону», а Карадениз в той встрече забил победный мяч на «Камп Ноу».