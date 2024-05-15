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Вендел - о секрете своей формы: «Утром работай, вечером танцуй!»

15 Мая 2024 • 14:03 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Чтобы держать себя в отличной форме, нужно в рабочие дни усердно тренироваться, но в выходные можно и позволить себе хорошо отдохнуть. Такой точки зрения придерживается бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел.

«Утром работай, вечером танцуй! Шутка, конечно. В отпуске я работаю в поте лица с понедельника по пятницу, а в субботу не тренируюсь и позволяю себе делать то, что захочу: встречаюсь с друзьями, гуляю, танцую», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Вендел также отметил, что отдых в выходные важен для того, чтобы не перегружать организм и голову тренировками.

Ранее бразилец подтвердил, что следующий сезон он проведёт в «Зените».

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