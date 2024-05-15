РПЛ объявила номинантов на приз игроку сезона – там два игрока «Спартака»

Пресс-служба Российской премьер-лиги объявила список из десяти футболистов, которые претендуют на приз в номинации «Игрок сезона». Этот список выглядит так:

Константин Тюкавин («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Локомотив»), Маттео Кассьерра («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»), Александр Максименко («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Отмечается, что на втором этапе больше всего голосов получил динамовец Константин Тюкавин.

В чемпионате России осталось провести два тура. За чемпионский титул борются «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».