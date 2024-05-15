Агент Карапузова - о будущем футболиста: «Влада всё устраивает»

Нападающий Владислав Карапузов останется в «Пари НН», поскольку клуб активировал опцию выкупа футболиста в связи с достижением им определённых показателей. Об этом заявил представитель игрока Роман Орещук.

«Был подписан отлагательный контракт, если Влад сыграет определённое количество игр. Он сыграл. Поэтому уже никуда не денешься. Влада всё устраивает», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

В то же время Орещук отметил, что на дальнейшую судьбу форварда может повлиять вылет нижегородцев из РПЛ.

После 28 туров «Пари НН» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Столько же очков набрали «Оренбург», «Урал» и «Факел», но волжане расположились выше, благодаря дополнительным показателям.