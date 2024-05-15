Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев назвал экс-игрока РПЛ, который предлагал ему подраться

15 Мая 2024 • 13:53 Комментировать (2)

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу своего конфликта с экс-футболистом московского «Спартака» Романом Павлюченко. По словам Губерниева, Павлюченко даже несколько раз предлагал ему выяснить отношения в драке.

«Он периодически писал мне в соцсети: «Приходи туда-то. Давай выйдем!» Но у меня нет времени куда-либо выходить, и у него, наверное, теперь тоже нет времени на это – ведь он снимается в шоу «Титаны». Подождём, пока дойдёт до точки кипения титан», - цитирует Губерниева Sport24.

По ходу своей карьеры Роман Павлюченко поиграл за многие клубы, в частности за английский «Тоттенхэм». За плечами Павлюченко 51 матч за национальную сборную России. В этих играх футболист записал на свой счёт 21 гол и шесть результативных передач на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Дмитрий Губерниев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
15 Мая 2024 в 14:07
ай ма-ла-дэц павля.. проста красава.. больше тя уважаць стал.. а губа проста дрищ.. помница как он аписався кады ево в каридоре паймал тренир сборнай па биацлону шобы даць в табло и залепитал.. паки-паки иже херувимы.. А-ха-ха-ха! )))
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять Анчелотти назвал 5 игроков «Реала», которые в будущем могут стать тренерами
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
14:27 · Россия. Премьер-лига
Анохин рассказал, как решить проблему судейства в России
14:24 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, почему Слишкович не ставит его в состав «Спартака»
14:23 · Кубок России
Радченко: «Думаю, «Зенит» обыграет ЦСКА»
14:21 · Кубок России
Жуков назвал тренеров, которые смогли бы поднять «Спартак»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Анохин предложил реформировать Суперкубок России
14:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина» раскритиковал уровень РПЛ
14:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Перенесённый матч 24-го тура Мелбет-Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Тюменью» состоится в четверг
14:03 · Россия. Премьер-лига
Вендел - о секрете своей формы: «Утром работай, вечером танцуй!»
14:02 · Россия. Премьер-лига
РПЛ объявила номинантов на приз игроку сезона – там два игрока «Спартака»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карапузова - о будущем футболиста: «Влада всё устраивает»
13:54 · Кубок России
Балахнин: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал экс-игрока РПЛ, который предлагал ему подраться 2
13:42 · Кубок России
В сборной России заговорили о приглашении Латышонка в команду
13:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль» 2
13:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — об Игнашевиче: «Для тренера самое важное — результат»
Все новости
Рекомендуем