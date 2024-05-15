Губерниев назвал экс-игрока РПЛ, который предлагал ему подраться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу своего конфликта с экс-футболистом московского «Спартака» Романом Павлюченко. По словам Губерниева, Павлюченко даже несколько раз предлагал ему выяснить отношения в драке.

«Он периодически писал мне в соцсети: «Приходи туда-то. Давай выйдем!» Но у меня нет времени куда-либо выходить, и у него, наверное, теперь тоже нет времени на это – ведь он снимается в шоу «Титаны». Подождём, пока дойдёт до точки кипения титан», - цитирует Губерниева Sport24.

По ходу своей карьеры Роман Павлюченко поиграл за многие клубы, в частности за английский «Тоттенхэм». За плечами Павлюченко 51 матч за национальную сборную России. В этих играх футболист записал на свой счёт 21 гол и шесть результативных передач на партнёров.