Ташуев: «Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился комментарием о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

«Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль. Испанец работал в клубе два года и строил эту команду», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что сейчас «Спартак» стал играть лучше, но команде нужно возвращаться к традиционному стилю со стеночками и забеганиями.

По итогам 28 сыгранных матчей подопечные Слишковича располагаются на пятой строчке в чемпионате России, имея в копилке 46 набранных очков.