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Сёмин — об Игнашевиче: «Для тренера самое важное — результат»

15 Мая 2024 • 13:36 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнение о перспективах наставника «Балтики» Сергея Игнашевича.

Напомним, команда из Калининграда сумела выйти в Суперфинал Кубка России, но при этом рискует вылететь из РПЛ.

«В первую очередь ему надо остаться с «Балтикой» в высшем дивизионе, чтобы позвали куда-то дальше. Есть проблески хорошей игры и понимания футбола в команде. Но для тренера самое важное — результат в турнирной таблице», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Балтика» проведёт 19 мая против «Ростова». Начало — 16:30 по московскому времени.

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