«Спартак» готов расстаться с легионером

В «Спартаке» продумывают планы по составу на следующий сезон. Между тем, московский клуб готов рассмотреть возможность расторжения трудового соглашения с форвардом Кейта Бальде.

О готовности «красно-белых» расстаться с Бальде на своих страницах пишет Metaratings. При этом отмечается, что камнем преткновения может стать высокая заработная плата футболиста.

Сам Бальде предпочитает продолжить выступления в Европе – вариант с возвращением в Россию его не очень привлекает.

Как известно, в сезоне 2023/2024 Кейта Бальде на временной основе выступает за «Эспаньол». В 22 матчах за этот клуб форвард не забил ни одного гола.