«Лимит на легионеров надо ужесточать!» — Дасаев

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Лимит на легионеров надо ужесточать! Надо делать так, чтобы иностранцев в нашем футболе становилось как можно меньше», — приводит слова Дасаева Sport24.

По мнению эксперта, в текущей ситуации должны играть россияне, ведь у нас есть свои футбольные школы и академии.

Напомним, сейчас в матче Российской премьер-лиги на поле могут одновременно находиться максимум восемь иностранных игроков и минимум три футболиста с паспортом РФ.

После 28 туров лидером РПЛ является «Динамо», в копилке которого 53 набранных очка.