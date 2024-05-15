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Ледяхов: «Игнашевич выжимает из «Балтики» максимум»

15 Мая 2024 • 13:21 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о выходе «Балтики» в Суперфинал Кубка России.

Напомним, в финале Пути Регионов калининградцы обыграли «Спартак» (1:0) и вышли в Суперфинал, где встретятся с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

«Спартак» играл хорошо, но не реализовал шансы, а «Балтика» свой гол забила. Всё закономерно. Игнашевич выжимает из команды максимум. Мне кажется, «Балтика» выглядит очень достойно», — цитирует Ледяхова Metaratings.

За два тура до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Сергея Игнашевича проведёт 19 мая против «Ростова».

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