Камоцци: «Спартак» должен бороться за медали»

Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, поделился мнением о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России. «Народная команда» уступила со счетом 0:1 и завершила участие в турнире.

«Жаль, что «Спартак» проиграл. Но это футбол - может произойти что угодно. Этот сезон был проблемным для «Спартака». В этом году опять без трофеев. Но такой клуб должен бороться за медали!» - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги «Спартак» с 46 баллами занимает пятое место в турнирной таблице. Москвичи отстают от идущего третьим «Краснодара» на четыре очка.