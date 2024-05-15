Вендел рассказал, снизилась ли мотивация у лидеров «Зенита»

Хавбек «Зенита» Маркус Вендел ответил, снизилась ли мотивация у лидеров команды.

«Я не соглашусь, потому что мотивация у нас всегда одна – каждый год подтверждать звание сильнейшей команды России», — заявил Вендел «Чемпионату».

Футболист добавил, что нельзя устать от чемпионских амбиций, поэтому он надеется снова испытать эмоции от победы в РПЛ.

В текущей кампании 26-летний Вендел принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором восьми ассистов.

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет два балла.