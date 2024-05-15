Камоцци: «Сперцян давно созрел для того, чтобы перейти в европейский клуб»

Функционер Франко Камоцци в разговоре с журналистами поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Сперцян уже давно созрел для того, чтобы перейти в европейский клуб. Он заиграет там. Италия ему отлично подойдет», - высказался Камоцци в интервью «РБ Спорту».

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии краснодарского клуба. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний полузащитник провел 27 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.

По итогам 28 туров РПЛ «быки» занимают третье место в таблице.