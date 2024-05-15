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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» собирается продлить контракт с Семаком на фоне потери чемпионства: что делать в тупиковой ситуации

15 Мая 2024 • 12:18 Комментировать

«Зенит» проваливает концовку сезона и рискует упустить чемпионство. Несмотря на это питерцы намерены продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, возможны ли иные сценарии.

«Зенит» публично говорит о продлении контракта с Семаком

Руководство «Зенита» публично говорит о том, что контракт с Сергеем Семаком будет продлен. Новое соглашение должно действовать до 2030 года. Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина анонсировала, что это случится 25 мая, причём с повышением зарплаты. По крайней мере таков план. Однако не стоит забывать, что на это число намечен последний тур Премьер-лиги, по итогам которого «Зенит» может занять третье место или, возможно, ещё ниже, учитывая последние результаты.

Руководство «Зенита» пытается найти мотивацию для Семака, которому уже могли опостылеть постоянные победы над более слабыми соперниками с точки зрения возможностей, оставаясь при этом без Лиги чемпионов. Теперь публично озвучено, что наставник будет зарабатывать больше денег. Вопрос в том, сможет ли это замотивировать наставника.

«Зенит» боится что-то менять

Сохранение Семака – это попытка заморозить ситуацию. «Зенит» столкнулся с кризисом самоидентичности. Клуб хотел блистать в еврокубках, но сейчас это невозможно. Для побед в Премьер-лиге необходимости тратить десятки миллионов евро нет. С другой стороны, такие траты должны обеспечивать чемпионства. Однако на практике видно, что у многих в «Зените» пропала мотивация.

Питерцы вполне могли бы поменять вектор развития, согласившись на меньшее. Однако в клубе не готовы пойти на это. В итоге «Зенит» пытается держаться за Семака и звёзд. Это работало в предыдущие годы. Любой шаг в сторону – это риск, чтобы его принять, надо понимать цель. Однако её в Санкт-Петербурге сформулировать не могут, поэтому и держаться старой философии.

Кто бы мог заменить Семака?

Если в «Зените» захотят менять стратегию, то нужно будет пригласить нового наставника. Семак прекрасно работает в «стиле Анчелотти», то есть собирает звёзд так, чтобы они создавали коллектив. Он не открывает новые лица, не отличается тактическими изысками. Семак прекрасно выполняет работы по достижению результата. По крайней мере выполнял. В этом сезоне уже наметился сбой, и не очень понятно, как тренер сможет его преодолеть в будущем. Понятно, что «Зенит» может просто накупить ещё охапку высококлассных игроков. Однако оснований для какого-то прогресса в текущем составе не видно.

«Зенит» мог бы попробовать сделать ставку на русский костяк. Сделать команду более национальной, более своей, пойти по пути импортозамещения. Условный Станислав Черчесов как авторитет для отечественных игроков подошёл бы для этой роли. Можно попробовать пойти по пути развития молодёжи. Для этой цели можно было бы пригласить Игоря Осинькина, под которого собрать всех талантливых юнцов страны. Можно сделать то же, но при ставке на иностранцев, и тогда стоит найти за границей наставника с подобными характеристиками. Можно вообще выбрать «питерский» курс и сделать ставку на свою академию, продвинув на первые роли какого-то тренера из академии.

Однако любое изменение может привести к серьёзному провалу в результатах, как минимум на первых порах. Похоже, что в «Зените» не готовы к риску. Правда, попытка просто сохраниться часто так или иначе ведёт к необходимости кардинальной перестройки. При этом уже вынужденной и капитальной, а не постепенной.

Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак РПЛ
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