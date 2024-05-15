Президент «Урала»: «Я бы отменил стыковые матчи в РПЛ»

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала», заявил о том, что хотел бы отметить стыковые матчи в Российской премьер-лиге.
«Такое решение будет правильным - не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Я бы вообще отменил переходные матчи - они ни к чему не приводят», - передает слова руководителя Sport24.
После 28 туров Российской премьер-лиги екатеринбургский коллектив набрал 29 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Оренбургом».
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