Чепчугов: «Если «Балтика» сохранит прописку в РПЛ, буду радоваться и прыгать на диване»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об игре «Балтики» в нынешнем сезоне.

Напомним, за два тура до конца РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на три очка.

«Мне симпатизирует работа Сергея Игнашевича. Команда бежит, играет в хороший футбол. Я хочу, чтобы эти парни сохранили прописку в РПЛ. Если это произойдёт, то буду радоваться за команду прыгая на диване», – цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Балтика» проведёт 19 мая против «Ростова». Начало — в 16:30 по московскому времени.