Форвард «Ахмата» Конате интересен двум клубам РПЛ

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может сменить клубную прописку ближайшим летом. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 26-летний представитель Буркина-Фасо всерьёз интересен двум клубам Российской премьер-лиги. О каких именно клубах идёт речь, наш источник не уточнил. Кроме того, предметный интерес к Конате проявляет один клуб из-за рубежа.

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до конца сезона, то есть летом форвард может перейти в другой клуб на правах свободного агента. В сезоне 2023/2024 Мохамед провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт 12 голов.