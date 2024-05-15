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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Ахмата» Конате интересен двум клубам РПЛ эксклюзив

15 Мая 2024 • 12:04 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может сменить клубную прописку ближайшим летом. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 26-летний представитель Буркина-Фасо всерьёз интересен двум клубам Российской премьер-лиги. О каких именно клубах идёт речь, наш источник не уточнил. Кроме того, предметный интерес к Конате проявляет один клуб из-за рубежа.

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до конца сезона, то есть летом форвард может перейти в другой клуб на правах свободного агента. В сезоне 2023/2024 Мохамед провёл 33 матча, в которых записал на свой счёт 12 голов.

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