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«Пари НН» выкупил Карапузова у «Динамо» официально

15 Мая 2024 • 12:04 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Владислав Карапузов станет полноправным игроком «Пари НН».

Нижегородский клуб в своих социальных сетях сообщил о выкупе полузащитника у столичного «Динамо». В нынешнем сезоне футболист выступает за «Пари НН» на правах аренды.

Карапузов был арендован «Пари НН» летом прошлого года. Контракт Владислава с «Динамо» действовал до 2025 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 700 тысяч евро.

В текущем сезоне «Пари НН» в 28 турах набрал 29 очков и идёт на 12 строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против ЦСКА, встреча пройдёт 20 мая и начнётся в 20:00 по мск.


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