Кравцов — о будущем в «Сочи»: «Закончится сезон и будем решать»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о своём будущем.

Напомним, контракт 21-летнего футболиста с южанами рассчитан до середины 2026 года.

«Мне сейчас нравится то, что происходит в «Сочи»: атмосфера шикарная. Тренер привнёс в команду это. Что касается будущего, то закончится сезон и будем решать», — цитирует Кравцова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кравцов провёл за «Сочи» 27 матчей и забил в них четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,2 миллиона евро.

За два тура до конца сезона «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 набранных очка.