Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кравцов — о будущем в «Сочи»: «Закончится сезон и будем решать»

15 Мая 2024 • 11:56 Комментировать
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о своём будущем.

Напомним, контракт 21-летнего футболиста с южанами рассчитан до середины 2026 года.

«Мне сейчас нравится то, что происходит в «Сочи»: атмосфера шикарная. Тренер привнёс в команду это. Что касается будущего, то закончится сезон и будем решать», — цитирует Кравцова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кравцов провёл за «Сочи» 27 матчей и забил в них четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,2 миллиона евро.

За два тура до конца сезона «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 набранных очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Кравцов

Новости по матчу

Сегодня, 15 Мая
10:37
Сааведра: «Я счастлив в «Сочи»
10:24
Футболист «Сочи» назвал Морено лучшим тренером в своей карьере
14 Мая
20:00
Билялетдинов высказался о шансах «Динамо» стать чемпионам в следующем туре 1
19:37
Сенников объяснил, почему у «Зенита» в этом сезоне произошел сбой
16:42
Агент Сутормина раскрыл информацию о будущем игрока
13:08
Радимов считает, что «Локомотив» и «Спартак» могут догнать «Краснодар»
12:59
Игрок «Сочи» Алвес: «Мы доминировали над «Пари НН»
11:26
Литвинов: «Краснодар» – клуб моего детства, но я буду драться»
11:10
Кравцов: «Морено – просто топ-тренер»
10:51
Кравцов: «Ощущаю ли я себя лидером «Сочи»? Сложно сказать»
10:37
Литвинов: «Сочи» заслуживает остаться в Премьер-лиге»
10:06
Тихонов: «Думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар»
09:20
Канчельскис — о «Краснодаре»: «После смены тренера у футболистов пошёл мандраж»
13 Мая
23:33
Канчельскис: «По моему мнению, все команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне, его заслуживают»
20:02
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Мы будем биться до конца»
18:17
Широков оценил выступления «Сочи»
15:44
Кордоба или Соболев: Олусегун назвал сильнейшего форварда РПЛ 2
15:04
Кади – худший завершитель в РПЛ в 2024 году
14:37
Агент Крамарича ответил на вопрос о будущем игрока в «Сочи»
12:40
Заварзин сомневается, что «Краснодар» сможет финишировать третьим в РПЛ
12 Мая
22:55
Кордоба высказался о причинах неудачных результатов «Краснодара»
22:35
Новосельцев: «Такой «Сочи» на 100% нужен РПЛ»
22:25
Камоцци не верит в чемпионство «Краснодара»
21:44
Сутормин заявил, что у «Сочи» остались шансы на сохранение прописки в РПЛ 2
14:01
Кордоба рассказал, почему у «Краснодара» не получается забить
12:15
Кордоба: «Не хочу говорить о будущем»
12:00
Сёмин назвал главную проблему «Краснодара»
10:56
Олусегун — о неудачах «Краснодара»: «Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера»
09:37
Ташуев: «Смена Ивича на Мусаева не принесла «Краснодару» желаемого результата»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду Анчелотти назвал трёх игроков «Реала», которые удивили его в этом сезоне Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ снизились – суперкомпьютер выдал новые цифры Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Морган: «Все слова Роналду о «Манчестер Юнайтед» оказались правдой» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» повторить рекорд МЛС Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти Титов обратился к Галицкому после поражения от «Спартака» «Байер» – вторая команда в истории, ни разу за сезон не проигравшая в Бундеслиге на выезде
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Две главные причины, почему чемпионат России в этом сезоне интереснее АПЛ
Спортивные новости
Даниил Медведев проиграл американцу Томми Полу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Швёнтек легко обыграла Мэдисон Киз и вышла в полуфинал турнира в Риме Хачанов в упорной борьбе проиграл чилийцу Табило и покинул «Мастерс» в Риме на стадии 1/8 финала Вайсфельд оценил игру Бедарда на чемпионате мира Рублёв проиграл 109-й ракетке мира в третьем круге турнира в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Мая
12:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Я бы отменил стыковые матчи в РПЛ»
12:10 · Кубок России
Хлусевич: «Плохая реализация – главная причина неудачи»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Если «Балтика» сохранит прописку в РПЛ, буду радоваться и прыгать на диване»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ахмата» Конате интересен двум клубам РПЛ эксклюзив
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» выкупил Карапузова у «Динамо» официально
11:56 · Россия. Премьер-лига
Кравцов — о будущем в «Сочи»: «Закончится сезон и будем решать»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Тюкавин не тот, кто решает исход матчей» эксклюзив
11:46 · Россия. Премьер-лига
Черышев может возглавить клуб РПЛ эксклюзив
11:41 · Россия. Премьер-лига
Измайлов: «Балтика» останется в РПЛ»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Считаю, что Тюкавину подходит испанский чемпионат»
11:30 · Кубок России
Ташуев — о матче между «Зенитом» и ЦСКА: «Болельщиков ждут футбольные шахматы»
11:21 · Кубок России
Даниил Денисов высказался после вылета «Спартака» из Кубка России
11:18 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Надеемся на высокую явку на матче с «Крыльями Советов»
11:13 · Кубок России
Козлов заявил, что не было установки забить быстрый гол «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем